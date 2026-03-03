Pitoch una folla alla prima sfilata | Pubblico anche dal Veneto

Durante la prima sfilata di Pitoch, si è registrata una grande presenza di persone, tra cui molti bambini e visitatori provenienti da altri paesi, tra cui il Veneto. La manifestazione si svolge in diversi Comuni del Ferrarese e del Veneto, attirando un pubblico sempre più numeroso e vario di anno in anno. La partecipazione crescente conferma la diffusione dell’evento nella regione.

"Molta gente tra bambini e persone provenienti da altri paesi, segnale che Pitoch ogni anno cresce sempre più nella sua capacità di attrarre pubblico ma anche nell'essere manifestazione itinerante nei vari Comuni sia del Ferrarese sia del vicino Veneto". È entusiasta dell'uscita dei carri allegorici nella sua Mezzogoro Michele Bulgarelli, anima del carnevale mezzogorese che, assieme a una cinquantina di volontari, si impegna nel preparare queste macchine dell'allegria. Domenica pomeriggio sono dunque tornati i carri, alcuni enormi, che hanno sfilato più volte per la via centrale della frazione di Codigoro, accompagnati dal talento musicale di Alice e Denni del 'Carnevale più Carnevale del Basso Ferrarese'.