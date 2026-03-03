Pistoia arrestato 50enne | migliaia di file pedopornografici sui suoi dispositivi

A Pistoia, la polizia ha arrestato un uomo di 50 anni trovato in possesso di migliaia di file di natura pedopornografica che coinvolgevano minori. Gli agenti hanno sequestrato diversi dispositivi elettronici durante l’operazione. L’indagine è partita a seguito di una segnalazione e ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in carcere.

(Adnkronos) – La polizia ha arrestato un 50enne di Pistoia trovato in possesso di migliaia di file di natura pedopornografica realizzati con il coinvolgimento di minori. L'indagine è scaturita da una segnalazione ricevuta nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, struttura incardinata nel Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. Gli approfondimenti investigativi sono stati condotti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Firenze, che ha individuato sulla rete Internet attività di upload di materiale illecito raffigurante minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni.