Pisilli l’oro della Roma e della Nazionale | la svolta negli ultimi due mesi!

Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, ha mostrato una crescita significativa negli ultimi due mesi, attirando l’attenzione anche della Nazionale. La squadra giallorossa conta molto sulle sue prestazioni e spera di ottenere una qualificazione in Champions League. Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha manifestato interesse per il giocatore, che si sta affermando come uno dei talenti emergenti nel calcio italiano.

Temi più discussi: Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Cremonese; Roma, da Pisilli a Wesley: quanto è cresciuto il valore della rosa; Interviste | PRE ROMA-JUVENTUS Massara: l mister ha preparato la partita in questo modo, con Pisilli e Rensch, ma non penso che cambierà l’atteggiamento della squadra; Roma-Juventus 3-3, le pagelle giallorosse: Pisilli di maturità (7,5). Ndicka gol e dormite (6). Malen necessario (7).

Roma, da riserva a titolare inamovibile: Pisilli ha conquistato Gasp. E Gattuso prende appuntiLa crescita di Niccolò Pisilii è sotto gli occhi di tutti. Il centrocampista della Roma è diventato un giocatore importante per Gian. tuttomercatoweb.com

Pisilli si è preso il centrocampo della Roma: così il ragazzo di Casal Palocco ha conquistato GasperiniIl classe 2004 si è preso tanti complimenti pubblici da parte del tecnico dopo la partita contro la Juventus in cui ha mostrato tutta la crescita maturata nell'ultimo periodo ... romatoday.it

Pisilli, il “nuovo Tardelli” che si è preso la Roma https://www.romanews.eu/gazzetta-il-tardelli-di-casal-palocco-cresce-ancora-pisilli-e-il-volto-della-roma-che-sogna/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

"Piso" nella piaga: recuperi e duelli vinti al servizio di #Gasperini. E la duttilità aiuta Con la #Juventus una partita eccezionale di #Pisilli: 1º per duelli e intercetti. L'allenatore lo elogia: «È stato strepitoso» @sergiocarloni_ #ASRoma x.com