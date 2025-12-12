Pisa Gospel Festival 2025 | doppio appuntamento al Teatro Verdi
Il Pisa Gospel Festival 2025 si prepara a sorprendere il pubblico con un doppio appuntamento al Teatro Verdi, portando sul palco il rinomato Voices of Heaven Gospel Choir, premiato come Miglior Coro Gospel Europeo 2024. La 13ª edizione si svolgerà il 16 e il 18, offrendo due serate di musica coinvolgente e spirituale nel cuore di Pisa.
Il Voices of Heaven Gospel Choir, Associazione di Promozione Sociale e coro gospel della città di Pisa, recentemente premiato come Miglior Coro Gospel Europeo 2024, annuncia la 13ª edizione del Pisa Gospel Festival, per la prima volta sul palco del Teatro Verdi per due serate, il 16 e il 18. Pisatoday.it
Voices of Heaven e Eric B. Turner al Pisa Gospel Festival 2025 - Concerto gospel al Teatro Verdi di Pisa con Voices of Heaven Gospel Choir ft. mentelocale.it
Voices of Heaven Gospel Choir presenta il Pisa Gospel Festival 2025 - Doppio appuntamento al Teatro Verdi di Pisa: 16 e 18 dicembre grandi ospiti internazionali e un importante impegno solidale ... msn.comVoices of Heaven Gospel Choir. . TORNA IL PISA GOSPEL FESTIVAL! La nostra orgogliosa creazione torna al Teatro Verdi di Pisa... E questa volta raddoppia Siamo onorate e onorati per questa occasione e non vediamo l'ora di raccontarvi gli ospiti e le as - facebook.com facebook
TORNA IL PISA GOSPEL FESTIVAL ? a presto con le info! #concerto #gospel #coro #pisa #toscana