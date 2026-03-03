Piceno protagonista su Linea Verde | tra paesaggio e memoria

Da ilrestodelcarlino.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le telecamere di Linea Verde hanno visitato il Piceno, catturando immagini di paesaggi naturali e testimonianze storiche. Durante il servizio, sono stati mostrati campi, colline e antichi insediamenti della regione. La trasmissione si è concentrata su aspetti visivi e culturali, offrendo uno sguardo diretto sulla zona senza commenti aggiuntivi.

Le telecamere di Linea Verde hanno attraversato il Piceno come un filo leggero, intrecciando paesaggio e memoria in un racconto fatto di luce e radici. Dall’altura di Offida, sospesa tra l’azzurro dell’Adriatico e i profili morbidi degli Appennini, lo sguardo scivola sulle colline pettinate dai vigneti. È una terra che parla sottovoce, ma con parole antiche: quelle del lavoro paziente, della vendemmia, delle mani che trasformano l’uva in vino identitario come l’Offida Docg, custode di vitigni che sanno di storia e di casa. Ma il Piceno non è soltanto armonia di paesaggio. È battito collettivo. È il Carnevale di Offida, con il suo Bove Finto che attraversa i secoli e accende il cuore del borgo tra riti, appartenenza e fuochi che annunciano la primavera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

piceno protagonista su linea verde tra paesaggio e memoria
© Ilrestodelcarlino.it - Piceno protagonista su Linea Verde: tra paesaggio e memoria

Bari protagonista su Rai 1: la tradizioni della città raccontate a 'Linea Verde Italia'Monica Caradonna e Tinto accompagneranno gli spettatori di RaiUno in un viaggio che intreccia fede, tradizione, mare, cultura e innovazione,...

Leggi anche: La città protagonista di Linea Verde su Rai Uno. Focus sul legame con l’arte contemporanea

Una raccolta di contenuti su Linea Verde

Temi più discussi: Piceno protagonista su Linea Verde: tra paesaggio e memoria; Grottammare protagonista su Linea Verde domenica 1° marzo; La Locanda Centimetro Zero protagonista a Linea Verde; Piceno, le top news di oggi.

linea verde piceno protagonista su lineaGrottammare protagonista su Linea Verde domenica 1° marzoLe telecamere della Rai hanno fatto tappa presso il borgo della Perla dell'Adriatico, un appuntamento da non perdere alle 12.20 ... rivieraoggi.it

linea verde piceno protagonista su lineaLinea Verde su Rai 1 oggi è nelle MarcheProsegue il viaggio di Linea Verde tra le feste popolari più sentite e radicate. Nella puntata in onda domenica 1° marzo alle 12.20 su Rai 1, il Carnevale nelle Marche. corrierenazionale.it

Digita per trovare news e video correlati.