Piceno protagonista su Linea Verde | tra paesaggio e memoria

Le telecamere di Linea Verde hanno visitato il Piceno, catturando immagini di paesaggi naturali e testimonianze storiche. Durante il servizio, sono stati mostrati campi, colline e antichi insediamenti della regione. La trasmissione si è concentrata su aspetti visivi e culturali, offrendo uno sguardo diretto sulla zona senza commenti aggiuntivi.

Le telecamere di Linea Verde hanno attraversato il Piceno come un filo leggero, intrecciando paesaggio e memoria in un racconto fatto di luce e radici. Dall'altura di Offida, sospesa tra l'azzurro dell'Adriatico e i profili morbidi degli Appennini, lo sguardo scivola sulle colline pettinate dai vigneti. È una terra che parla sottovoce, ma con parole antiche: quelle del lavoro paziente, della vendemmia, delle mani che trasformano l'uva in vino identitario come l'Offida Docg, custode di vitigni che sanno di storia e di casa. Ma il Piceno non è soltanto armonia di paesaggio. È battito collettivo. È il Carnevale di Offida, con il suo Bove Finto che attraversa i secoli e accende il cuore del borgo tra riti, appartenenza e fuochi che annunciano la primavera.