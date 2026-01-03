In macchina con una mazza da baseball in alluminio
Durante un normale posto di controllo a Merano, i carabinieri del Radiomobile hanno scoperto qualcosa di insolito: un'auto con una mazza da baseball in alluminio. L'episodio, avvenuto durante un controllo di routine, ha portato alla denuncia del conducente. Un esempio di come, anche nelle situazioni più ordinarie, possano emergere situazioni inattese e richiedere attenzione da parte delle forze dell'ordine.
Un normale controllo dei carabinieri del Radiomobile di Merano è finito con una scoperta abbastanza bizzarra (e con una denuncia). Ciò che ha catturato l’attenzione dei militari, durante l’osservazione dell’abitacolo dell’autovettura, una vecchia Volkswagen dei primi anni 2000, è stato il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
