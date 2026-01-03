In macchina con una mazza da baseball in alluminio

Durante un normale posto di controllo a Merano, i carabinieri del Radiomobile hanno scoperto qualcosa di insolito: un'auto con una mazza da baseball in alluminio. L'episodio, avvenuto durante un controllo di routine, ha portato alla denuncia del conducente. Un esempio di come, anche nelle situazioni più ordinarie, possano emergere situazioni inattese e richiedere attenzione da parte delle forze dell'ordine.

In macchina con una scacciacani e una mazza da baseball, la scoperta a Quartu - Quando i carabinieri del Radiomobile lo hanno fermato a Quartu a un posto di controllo, non ha voluto o saputo spiegare perché nella sua auto si trovassero una pistola scacciacani priva di tappo rosso ... unionesarda.it

Aggredito con una mazza da baseball davanti a un bar: ecco dove è successo - ASCOLI Costretto ad accostarsi con la propria autovettura, è stato aggredito con una mazza da baseball e minacciato di morte. corriereadriatico.it

Is It Safe To Store Baseball Bats In A Hot Trunk?

Maracalagonis, nascondeva in auto una mazza da baseball in ferro: giovane denunciato x.com

MONTESILVANO, DONNA 29ENNE ARRESTATA CON UNA SCORTA DI COCAINA. IN AUTO AVEVA ANCHE UNA MAZZA DA BASEBALL DI FERRO È un volto noto alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi precedenti e per questo i Carabinieri quando l’ha - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.