In macchina con una mazza da baseball in alluminio

Da trentotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un normale posto di controllo a Merano, i carabinieri del Radiomobile hanno scoperto qualcosa di insolito: un'auto con una mazza da baseball in alluminio. L'episodio, avvenuto durante un controllo di routine, ha portato alla denuncia del conducente. Un esempio di come, anche nelle situazioni più ordinarie, possano emergere situazioni inattese e richiedere attenzione da parte delle forze dell'ordine.

Un normale controllo dei carabinieri del Radiomobile di Merano è finito con una scoperta abbastanza bizzarra (e con una denuncia). Ciò che ha catturato l’attenzione dei militari, durante l’osservazione dell’abitacolo dell’autovettura, una vecchia Volkswagen dei primi anni 2000, è stato il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

in macchina con una mazza da baseball in alluminio

© Trentotoday.it - In macchina con una mazza da baseball in alluminio

Leggi anche: Regolamento di conti sul porto, picchiato con una pistola e una mazza da baseball

Leggi anche: Stazione delle autolinee, giovane minaccia i passanti con una mazza da baseball

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

macchina mazza baseball alluminioIn auto con una mazza da baseball di alluminio - Un 32enne fermato dai carabinieri per un controllo in via Roma a Merano ha rimediato una denuncia per porto abusivo di armi ... rainews.it

In macchina con una scacciacani e una mazza da baseball, la scoperta a Quartu - Quando i carabinieri del Radiomobile lo hanno fermato a Quartu a un posto di controllo, non ha voluto o saputo spiegare perché nella sua auto si trovassero una pistola scacciacani priva di tappo rosso ... unionesarda.it

Aggredito con una mazza da baseball davanti a un bar: ecco dove è successo - ASCOLI Costretto ad accostarsi con la propria autovettura, è stato aggredito con una mazza da baseball e minacciato di morte. corriereadriatico.it

Is It Safe To Store Baseball Bats In A Hot Trunk?

Video Is It Safe To Store Baseball Bats In A Hot Trunk?

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.