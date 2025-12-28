Capodanno in Piazza Scammacca

Il 31 dicembre, alle ore 20:00, presso il ristorante di Piazza Scammacca 9, si terrà l’evento di Capodanno. Un’occasione per salutare l’anno in modo semplice e conviviale, condividendo un momento di festa in compagnia. La serata offrirà un’atmosfera tranquilla e accogliente, ideale per iniziare il nuovo anno in modo sereno e rispettoso delle tradizioni.

Il 31 dicembre a partire dalle ore 20.00 appuntamento al ristorante di Piazza Scammacca 9 per festeggiare l'arrivo del 2026. Cena, musica dal vivo, dj set. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 0956784166 - 3297715930.

