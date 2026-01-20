' Techno Camp' a Piazza Scammacca

Techno Camp si svolge a Piazza Scammacca, offrendo attività di Coding Unplugged e Robotica Educativa. L'iniziativa mira a sviluppare competenze di problem solving e a favorire il pensiero computazionale tra i partecipanti. Le attività sono pensate per stimolare le capacità di analisi e creatività, promuovendo un approccio educativo pratico e interattivo. Un'occasione per avvicinare bambini e ragazzi alle tematiche digitali in modo semplice e coinvolgente.

Techno Camp promuove attività di Coding Unplugged e Robotica Educativa ideali per allenare le attitudini al problem solving ed il mix di abilità e competenze del Pensiero Computazionale. Le attività saranno incentrate su Coding (con un setting Unplugged )e Robotica Educativa (dotazione mini.

