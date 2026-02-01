Piazza Armerina si impone al termine del match la Bakery fallisce la rimonta nel finale

Piazza Armerina vince la partita contro la Bakery con un netto 70-57. La squadra siciliana ha controllato il match dall’inizio alla fine, anche quando la Bakery ha tentato di recuperare nel finale. Alla fine, sono stati i padroni di casa a festeggiare, mentre per gli ospiti la delusione è grande.

Piazza Armerina si impone sul PalaBakery con un netto 70-57, regolando in maniera definitiva una gara che, per un breve momento, aveva sembrato in bilico. La sconfitta interna segna un punto di svolta per la Bakery Piacenza, che non è riuscita a portare a termine la rimonta dopo aver perso il controllo del match nel secondo quarto. Il match, disputato nel 24esimo turno della Serie B Nazionale, ha visto i siciliani guidati da un'ottima prestazione collettiva, con particolare spicco per i canestri di Colussa e Benites, e per la lucidità di Markovic e Cepic nei momenti decisivi. La Bakery, invece, ha cercato di reagire con la grinta del quintetto di casa, ma ha pagato cara l'inerzia negativa accumulata nei primi 20 minuti.

