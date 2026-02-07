Pace e sicurezza in declino ma regge la resilienza a mosaico a livello regionale

La situazione in Italia resta complessa. Con i conflitti nel mondo che aumentano, anche il lavoro per mantenere la pace e la sicurezza nel nostro Paese si fa più difficile. Tuttavia, le regioni italiane continuano a dimostrare una certa resistenza, affidandosi a una “resilienza a mosaico” che cerca di tenere insieme le diverse realtà locali.

di Elita Viola Non è un mistero che con l’intensificarsi dei conflitti in molte parti del mondo, negli ultimi anni la cooperazione globale per la pace e la sicurezza sia diminuita drasticamente. Tuttavia, nonostante le forti condizioni avverse, la cooperazione è ancora in atto, sebbene in forme diverse rispetto al passato. Oggi appare più personalizzata e più basata sugli interessi, ma presente. È quanto emerge dal “ Barometro sulla cooperazione globale 2026 ” (The global cooperation barometer), la ricerca, alla sua terza edizione, realizzata dal World economic forum e McKinsey & Company, che indaga l’andamento della cooperazione tra Paesi a livello internazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Un'iniziativa mira a sostenere le famiglie con figli a carico attraverso nuove detrazioni fiscali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

