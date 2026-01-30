Funghi meraviglie della natura

A Favaro Veneto, la serata dedicata ai funghi ha attirato più persone del previsto. L’auditorium Sbrogiò era pieno, con molti appassionati che volevano scoprire i segreti di questi tesori della natura. Nicolò Oppicelli ha guidato il pubblico tra curiosità e consigli, e l’interesse è stato così alto che l’evento si è concluso con un vero e proprio successo.

Successo oltre le aspettative a Favaro Veneto per la serata dedicata ai segreti dei funghi con Nicolò Oppicelli Una sala gremita oltre ogni previsione ha decretato il successo dell’evento "Funghi: meraviglie della Natura", tenutosi martedì 27 gennaio presso l’Auditorium Sbrogiò di Favaro Veneto. La serata, organizzata dal Gruppo Micologico Carpinetum APS, ha visto come protagonista il micologo e divulgatore di fama nazionale Nicolò Oppicelli. Oppicelli ha saputo incantare il pubblico con un’esposizione che ha coniugato rigore scientifico, competenza e una rara capacità oratoria. Per oltre due ore, i partecipanti sono stati accompagnati in un viaggio alla scoperta del regno fungino, approfondendone il ruolo ecologico e il fascino naturalistico.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Funghi Meraviglie La leggenda della befana, una passeggiata tra le meraviglie della natura La leggenda della Befana narra di una vecchina che abita in una piccola casetta isolata nel bosco. Madre e figlia morte a Campobasso: «Tossinfezione di natura alimentare». Sequestrati 19 alimenti: ci sono polenta e funghi A Campobasso, madre e figlia sono decedute a causa di una sospetta tossinfezione alimentare. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. LE MERAVIGLIE DELLA NATURA #urbex #funghi #chiodini #meraviglie Ultime notizie su Funghi Meraviglie Argomenti discussi: Nel Parco delle Serre dove la natura è sacra; Un anno dopo la tragedia. Tornano sulla scogliera per ricordare Stefano; Alta Moda Parigi, nel bosco incantato tra le meraviglie di Chanel; I megaliti di Nardodipace nel Parco delle Serre. Albareto, meraviglie sulla Strada del FungoNon sono solo Pianura Padana e fiume Po a caratterizzare il territorio della provincia di Parma, poichè non mancano neanche attrazioni in quota: a est e a sud, infatti, Parma è protetta dalla dorsale ... turismo.it Meraviglie della natura:. Sondrio Festival le esaltaIl Sondrio Festival torna con un programma ricco di eventi e ospiti illustri, dedicato alla natura e ai parchi. Inaugurazione il 15 novembre a Palazzo Pretorio. Programma XXL per la ... ilgiorno.it MONTEMURLO (PO) - Funghi: Meraviglie della Natura - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.