Il tentato omicidio davanti ai Rotoli e la faida tra famiglie allo Zen | dubbi sulla dinamica slitta la sentenza

Oggi era prevista la sentenza nel caso del tentato omicidio davanti ai Rotoli e della faida tra famiglie allo Zen. Il gup Giuseppina Zampino doveva decidere sulla condanna di Francesco Lupo, accusato di aver sparato a A. La decisione è stata rinviata, poiché permangono dubbi sulla dinamica dei fatti e sugli elementi a supporto dell’accusa.

Invece dopo una camera di consiglio ha disposto a sorpresa di risentire i funzionari di polizia che avevano redatto la perizia balistica

