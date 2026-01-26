Il tentato omicidio davanti ai Rotoli e la faida tra famiglie allo Zen | dubbi sulla dinamica slitta la sentenza

Oggi era prevista la sentenza nel caso del tentato omicidio davanti ai Rotoli e della faida tra famiglie allo Zen. Il gup Giuseppina Zampino doveva decidere sulla condanna di Francesco Lupo, accusato di aver sparato a A. La decisione è stata rinviata, poiché permangono dubbi sulla dinamica dei fatti e sugli elementi a supporto dell’accusa.

Il gup avrebbe dovuto emettere il verdetto e stabilire se condannare a 16 anni Francesco Lupo, accusato di aver provato ad uccidere A. F., dipendente della Reset il 22 dicembre del 2024. Invece dopo una camera di consiglio ha disposto a sorpresa di risentire i funzionari di polizia che avevano redatto la perizia balistica Oggi era attesa la sentenza: il gup Giuseppina Zampino avrebbe dovuto decidere se condannare Francesco Lupo a una pena di 16 anni con l'abbreviato, come richiesto dalla Procura, per il tentato omicidio di A. F., l'operaio della Reset che era stato raggiunto da diversi colpi di pistola davanti al cimitero dei Rotoli il 22 dicembre del 2024.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

