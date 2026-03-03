Piacenza la capotreno aggredita da un 37enne senza biglietto | l' uomo tenta la fuga su un altro treno

A Piacenza, una capotreno è stata aggredita da un uomo di 37 anni, tunisino, durante un controllo dei biglietti. L'uomo, che non aveva il biglietto, ha tentato di scappare salendo su un altro treno. Dopo l'episodio, è stato denunciato per resistenza alle forze dell'ordine.

Un episodio di resistenza a Pubblico Ufficiale ha visto protagonista un cittadino tunisino di 37 anni a Piacenza, dove una capotreno è stata aggredita durante un controllo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato grazie al coordinamento tra la Polizia Ferroviaria di Piacenza e Fidenza, dopo aver tentato la fuga su un secondo treno. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel mese di febbraio, quando una capotreno in servizio su un convoglio regionale ha richiesto aiuto tramite una segnalazione telefonica. La donna ha riferito di essere stata spintonata da un viaggiatore sorpreso a bordo senza biglietto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

