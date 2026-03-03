Pia Gobbato, 84 anni, racconta di essere nata a Cerasollo, un piccolo paese in provincia di Venezia, e di aver poi vissuto ad Aviano, dove ha incontrato il marito, Domenico. Quest’ultimo, originario di Trezzolasco, frazione di Sergnano, si trovava lì per motivi militari. La donna si definisce la “regina dei tortelli cremaschi” e ha condiviso alcune tappe della sua vita.

Crema (Cremona) – È nata a Cerasollo, piccolo paese in provincia di Venezia. Poi si è spostata ad Aviano, dove ha conosciuto il marito, Domenico, che era lì a fare il militare e che abitava a Trezzolasco, frazione di Sergnano. Pia Gobbato, 84 anni, ha fatto della cucina il luogo dove lavorare diventa un’arte, dove i piatti da portare in tavola non sono solo portate ma diventano manicaretti prelibati, dove il piatto principe sono i tortelli cremaschi. Pia Gobbato ha appena preparato 1,200 tortelli in occasione della serata nel suo ristorante di Chieve organizzata dalla Confraternita del tortello che le ha conferito un premio come custode della ricetta segreta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pia Gobbato, 84 anni: “Io, regina dei tortelli cremaschi nata in provincia di Venezia”

"Sono nata lo stesso anno della Regina, ma io non credo di esserlo...": nonna Eloisa raggiunge il secolo di vitaUn evento nell’evento è stato il compleanno della russiana Eloisa Gallamini, che ieri ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.

Peugeot 305 V6, la regina dei rally mai nataPensata per riportare ai vertici la casa francese, rimase allo stadio di prototipo.

Approfondimenti e contenuti su Pia Gobbato

Discussioni sull' argomento Pia Gobbato, 84 anni: Io, regina dei tortelli cremaschi nata in provincia di Venezia; Crema - Aido in assemblea; Crema - Il mondo dei giovani; CASTELLEONE - Croce Verde cerca te.

NO ALLA MAXI-MOSCHEA A MESTRE. Il Tg4 Neanche mezzo centimetro a chi non vuole né rispettare la nostra Costituzione, siglando un patto con lo Stato, né attenersi ai nostri piani regolatori. #lega - facebook.com facebook