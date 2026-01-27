Sono nata lo stesso anno della Regina ma io non credo di esserlo | nonna Eloisa raggiunge il secolo di vita

La celebrazione del centenario di Eloisa Gallamini rappresenta un momento di riflessione sulla longevità e sulle storie di vita che si tramandano nel tempo. La sua esperienza, condivisa in occasione del suo 100° compleanno, testimonia la ricchezza di un secolo di storia personale e collettiva, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sul valore della memoria e della continuità.

Un evento nell’evento è stato il compleanno della russiana Eloisa Gallamini, che ieri ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Dopo i festeggiamenti con i familiari al ristorante, nel pomeriggio la neo centenaria ha tagliato la torta insieme alle amiche e alla sindaca, alla Giunta e ad alcuni.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

