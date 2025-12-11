Peugeot 305 V6 la regina dei rally mai nata
La Peugeot 305 V6, ideata come possibile regina dei rally, rimase un prototipo senza mai raggiungere la produzione. La sua nascita fu motivata dal desiderio di riportare la casa francese ai vertici, ma l'avvento del Gruppo B e la priorità alla 205 Turbo 16 portarono a lasciare il progetto nel dimenticatoio.
Pensata per riportare ai vertici la casa francese, rimase allo stadio di prototipo. L’arrivo del Gruppo B la mandò in soffitta per fare posto alla 205 Turbo 16 Sul finire degli anni ’70 la Peugeot era ad un bivio perchè nei rally non aveva una vettura competitiva. La 504 berlina e poi la 504 V6 . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
