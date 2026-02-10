Philip Morris Italia lancia Sales Academy previsti 200 nuovi ingressi

Philip Morris Italia apre le porte a 200 nuovi assunti con una Sales Academy. L’azienda investe su formazione e occupazione, offrendo un percorso di 24 mesi per far crescere nuove risorse. L’obiettivo è rafforzare il team e puntare su competenze di qualità.

Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Un investimento su persone, competenze e occupazione qualificata. Philip Morris Italia annuncia l'avvio di una nuova Sales Academy che porterà all'ingresso in azienda di 200 risorse per un percorso di formazione e sviluppo della durata di 24 mesi. Obiettivo ultimo: attrarre talenti per costruire i professionisti del business del futuro. Le nuove risorse saranno inserite nel ruolo di Business Builder e coinvolte nelle attività della filiera commerciale dell'azienda, a supporto del processo di trasformazione del business verso i prodotti senza fumo. L'iniziativa si inserisce in un contesto occupazionale che vede Philip Morris Italia contare oltre 3.

