Philip Morris Italia lancia la Sales Academy e assume 200 addetti

Philip Morris Italia ha annunciato l'apertura di una nuova Sales Academy. L’azienda assumerà 200 nuove risorse, che seguiranno un percorso di formazione di due anni. L’obiettivo è puntare su persone, competenze e creare posti di lavoro qualificato.

Un investimento su persone, competenze e occupazione qualificata. Philip Morris Italia annuncia l'avvio di una nuova Sales Academy che porterà all'ingresso in azienda di 200 risorse per un percorso di formazione e sviluppo della durata di 24 mesi. Obiettivo ultimo: attrarre talenti per costruire i professionisti del business del futuro. Le nuove risorse saranno inserite nel ruolo di Business Builder e coinvolte nelle attività della filiera commerciale dell'azienda, a supporto del processo di trasformazione del business verso i prodotti senza fumo. L'iniziativa si inserisce in un contesto occupazionale che vede Philip Morris Italia contare oltre 3.

