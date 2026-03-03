PFAS nell’acqua potabile in Italia | rischi per neonati e cosa puoi fare

Negli ultimi mesi, sono stati rilevati livelli di PFAS nell’acqua potabile in diverse aree italiane. Le analisi evidenziano la presenza di queste sostanze chimiche, che possono influire sulla sicurezza dell’acqua che si beve quotidianamente. La questione riguarda in particolare i rischi potenziali per neonati e donne in gravidanza, portando a un aumento delle verifiche e delle misure di controllo.

Esiste un reale allarme PFAS nell’acqua potabile, con rischi specifici per neonati e donne in gravidanza? Più che di un “allarme” immediato, è più corretto parlare di una crescente attenzione scientifica. Sebbene nel campo dell’ inquinamento ambientale sia spesso complesso stabilire un nesso di causalità diretto e univoco, recenti studi statunitensi hanno acceso i riflettori sulla gravità della questione. Viviamo in un ecosistema globalmente contaminato che richiede un monitoraggio costante e un intervento deciso da parte delle istituzioni. Dopotutto, la prevenzione non è solo una tutela della salute pubblica, ma anche una scelta economica lungimirante: investire oggi nella sicurezza ambientale significa abbattere drasticamente i costi futuri della spesa sanitaria. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

