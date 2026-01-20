Pfas nell’acqua potabile ennesima incoerenza | il Governo Meloni rinvia di 6 mesi l’applicazione dei limiti che l’Italia si era imposta

Il Governo Meloni ha deciso di posticipare di sei mesi l’attuazione dei limiti sui Pfas nell’acqua potabile, nonostante l’obbligo europeo di monitoraggio. Questa scelta rappresenta un’ulteriore incertezza in un contesto già segnato da ritardi e deroghe che rischiano di compromettere la tutela della salute pubblica. La questione rimane centrale per la sicurezza dell’acqua e la tutela ambientale in Italia.

Sui Pfas il Governo Meloni frena sui pochi passi fatti in avanti. Da qualche giorno, infatti, è scattato l’obbligo per i Paesi dell’ Unione europea di monitorare i livelli degli inquinanti eterni nell’acqua potabile, eppure la Legge di Bilancio dell’Italia, uno dei Paesi più contaminati del Continente, introduce una deroga pesante come un macigno per quanto riguarda i limiti per le sostanze per- e polifluoroalchiliche. Tutto parte dalla direttiva europea sulle acque potabili in vigore (20202184), che impone ai Paesi membri di rispettare un limite di 500 nanogrammi per litro per il parametro ‘Pfas totali’ e un limite di 100 nanogrammi per litro per la somma di 20 Pfas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pfas nell’acqua potabile, ennesima incoerenza: il Governo Meloni rinvia di 6 mesi l’applicazione dei limiti che l’Italia si era imposta PFAS nell’acqua potabile: nuovo studio sulle sostanze “eterne” mostra rischi alla nascita da esposizione maternaUn recente studio ha analizzato gli effetti dei PFAS, le sostanze chimiche persistenti presenti nell’acqua potabile, sulla salute dei neonati. L’incoerenza che regge il governo MeloniL’incoerenza che regge il governo Meloni La storia del governo Meloni è caratterizzata da molteplici elementi che si intrecciano. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. PFAS nell’acqua potabile, l’Italia rinvia l’entrata in vigore dei nuovi limiti: 6 mesi in più alle aziende per adeguarsi - PFAS nell’acqua potabile: l’Italia posticipa i nuovi limiti UE a luglio 2026. greenme.it

PFAS nell’acqua potabile, l’Italia rinvia l’entrata in vigore dei nuovi limiti: 6 mesi in più alle aziende per adeguarsi x.com

Arriva la stretta dell’Unione europea sulla presenza dei #PFAS nelle acque potabili. A partire dal 12 gennaio 2026 è entrata in vigore la direttiva 2020/2184 relativa alla qualità delle acque potabili destinate al consumo umano. Tra i parametri approvati da #B - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.