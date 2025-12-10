PFAS nell’acqua potabile | nuovo studio sulle sostanze eterne mostra rischi alla nascita da esposizione materna

Un recente studio ha analizzato gli effetti dei PFAS, le sostanze chimiche persistenti presenti nell’acqua potabile, sulla salute dei neonati. I risultati evidenziano un legame tra l’esposizione materna a queste sostanze e un aumento dei rischi di basso peso alla nascita, parto pretermine e mortalità neonatale.

Un nuovo studio evidenzia che l’esposizione materna ai PFAS, le “sostanze chimiche eterne”, tramite l’acqua potabile aumenta il rischio di basso peso, parto pretermine e mortalità nei neonati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

