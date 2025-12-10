PFAS nell’acqua potabile | nuovo studio sulle sostanze eterne mostra rischi alla nascita da esposizione materna

Un recente studio ha analizzato gli effetti dei PFAS, le sostanze chimiche persistenti presenti nell’acqua potabile, sulla salute dei neonati. I risultati evidenziano un legame tra l’esposizione materna a queste sostanze e un aumento dei rischi di basso peso alla nascita, parto pretermine e mortalità neonatale.

Un nuovo studio evidenzia che l’esposizione materna ai PFAS, le “sostanze chimiche eterne”, tramite l’acqua potabile aumenta il rischio di basso peso, parto pretermine e mortalità nei neonati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

PFAS nell’acqua potabile: nuovo studio sulle sostanze “eterne” mostra rischi alla nascita da esposizione materna - Un nuovo studio evidenzia che l’esposizione materna ai PFAS, le “sostanze chimiche eterne”, tramite l’acqua potabile aumenta il rischio di basso ... fanpage.it scrive

Spinetta Marengo e l’incubo Pfas: le emissioni della fabbrica fanno paura. I dati “pubblicati” col segreto - Tra il 2007 il 2023 secondo Greenpeace il solo stabilimento Ex Solvay di Spinetta Marengo (Alessandria) avrebbe emesso il 75% di tutte le sostanze fluorurate rilasciate nell’atmosfera in Italia. Riporta editorialedomani.it

Non solo acqua contaminata: i Pfas si diffondono anche nell’aria che respiriamo. Un’analisi di Greenpeace sui dati ufficiali delle emissioni industriali mostra che questi inquinanti “eterni” vengono rilasciati su larga scala, soprattutto dal polo chimico di Alessand Vai su Facebook

#Pfas nell'aria: maglia nera al Piemonte, seguito da Veneto, Lombardia e Toscana ilsalvagente.it/2025/12/10/pfa… #Greenpeace Vai su X