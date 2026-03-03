PFAS | inquinanti eterni al centro della conferenza di Martina Melani a Montevarchi

Martedì 24 febbraio, studenti del Liceo Scientifico Benedetto Varchi di Montevarchi hanno partecipato a una conferenza dedicata ai PFAS, definiti “inquinanti eterni”. La discussione si è concentrata sui rischi legati a queste sostanze chimiche che trovano ampio impiego industriale. L’evento ha visto la presenza di esperti che hanno illustrato le caratteristiche e le problematiche connesse a questi agenti.

Arezzo, 03 marzo 2026 – Martedì 24 febbraio gli studenti del Liceo Scientifico Benedetto Varchi hanno partecipato a una conferenza sul tema dei PFAS — acronimo di per- e polifluoroalchilici — tenuta dalla dottoressa Martina Melani, ex studentessa dell'istituto, nell'ambito del progetto FSL "Oro Blu". L'iniziativa ha suscitato grande interesse tra studenti e docenti, evidenziando quanto il tema sia attuale ma ancora poco noto nella sua complessità. I PFAS sono una lunga famiglia di composti chimici aderenti da catene di carbonio fortemente legati al fluoro, che conferiscono loro estrema stabilità e resistenza alla degradazione naturale.