Inquinanti eterni test in fiumi e laghi Tracce di Pfas dati entro la norma

Recenti analisi delle acque lombarde hanno rilevato tracce di Pfas, gli inquinanti eterni, senza superare i limiti stabiliti dalla normativa. Tuttavia, si evidenzia una presenza significativa del parametro Pfos (acido perfluoroottansolfonico). Questi risultati derivano da test condotti in fiumi e laghi, offrendo un quadro aggiornato sulla qualità delle acque nella regione. È importante monitorare costantemente questa situazione per valutare eventuali rischi ambientali e sanitari.

Tracce di Pfas, gli inquinanti eterni, nelle acque lombarde, senza superamento dei limiti normativi, a eccezione del parametro Pfos (acido perfluoroottansolfonico). Lo conferma il Rapporto 2025 di Arpa Lombardia che, tra il 2017 ed il 2024, ha eseguito più di 4.600 campionamenti. In linea con gli anni scorsi, nel 2024 fiumi e laghi superano il valore normativo medio annuo per il solo Pfos; le singole concentrazioni sono comunque sotto il valore limite normativo massimo (36 microgrammi per litro). Per quanto riguarda i laghi, il valore medio è stato superato in 21 stazioni su 24 monitorate, nei laghi Maggiore, Como, Lugano, Idro, Varese, Alserio, Annone Est, Annone Ovest, Pusiano, Montorfano, Garlate, Sartirana, Comabbio, Segrino, Ghirla e Idroscalo.

