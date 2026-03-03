Pezeshkian nella leadership provvisoria post Khamenei

Dopo l’assenza di Khamenei, Pezeshkian ha assunto una posizione di leadership provvisoria. La regione è scossa dai recenti bombardamenti, mentre la situazione politica si fa più incerta. Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un’ampia campagna militare, e le tensioni nella capitale iraniana aumentano. La scena internazionale osserva attentamente gli sviluppi, senza ancora prevedere le prossime mosse.

Mentre il fumo dei bombardamenti riempie i cieli sopra Teheran, la domanda chiave rimane: cosa succederà dopo la massiccia aggressione militare degli Stati Uniti e di Israele e la violenta scomparsa di Ali Khamenei, l’uomo che ha guidato l’Iran per oltre tre decenni? Il Paese resta di fronte a una vera e propria sfida esistenziale, le cui conseguenze inevitabilmente si rifletteranno su tutto il Medio Oriente e avranno ripercussioni a livello globale. L’INTERVENTO militare israeliano-americano può certamente essere considerato una violazione degli articoli 2 e 5 della Carta delle Nazioni unite, che tutelano la sovranità degli Stati e vietano l’uso della forza contro di essi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

