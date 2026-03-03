Dopo l’assenza di Khamenei, Pezeshkian ha assunto una posizione di leadership provvisoria. La regione è scossa dai recenti bombardamenti, mentre la situazione politica si fa più incerta. Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un’ampia campagna militare, e le tensioni nella capitale iraniana aumentano. La scena internazionale osserva attentamente gli sviluppi, senza ancora prevedere le prossime mosse.

Mentre il fumo dei bombardamenti riempie i cieli sopra Teheran, la domanda chiave rimane: cosa succederà dopo la massiccia aggressione militare degli Stati Uniti e di Israele e la violenta scomparsa di Ali Khamenei, l’uomo che ha guidato l’Iran per oltre tre decenni? Il Paese resta di fronte a una vera e propria sfida esistenziale, le cui conseguenze inevitabilmente si rifletteranno su tutto il Medio Oriente e avranno ripercussioni a livello globale. L’INTERVENTO militare israeliano-americano può certamente essere considerato una violazione degli articoli 2 e 5 della Carta delle Nazioni unite, che tutelano la sovranità degli Stati e vietano l’uso della forza contro di essi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Pezeshkian nella leadership provvisoria post Khamenei

Discussioni sull' argomento Prime vittime statunitensi dell’attacco contro l’Iran; Khamenei, chi sarà l'erede? I nomi e l'assemblea per eleggerlo (in una riunione quasi impossibile); L’ayatollah Alireza Arafi nuova Guida provvisoria.

Pezeshkian blandisce Trump e usa tutte le parole care ai MagaCon una tempistica che è difficile immaginare casuale, lunedì, quasi in contemporanea all’incontro tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l’ex anchorman ... ilfoglio.it

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha inviato un messaggio di condoglianze al presidente iraniano Massoud Pezeshkian per l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei. Nel messaggio, Khamenei viene definito “un eminente statista, che ha dato - facebook.com facebook

Iran, un consiglio ad interim composto dal presidente Masoud Pezeshkian, dal capo della magistratura Gholamhossein Ejei e dall'alto religioso Alireza Arafi sostituirà Khamenei nell'attesa che sia selezionato il successore. (Nyt) x.com