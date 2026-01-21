Frana caos sui percorsi alternativi e furbetti | Rispettate le regole

A causa della frana in Contrada, si sono registrati disagi e incidenti sui percorsi alternativi. La situazione ha creato confusione e comportamenti irregolari da parte di alcuni automobilisti. Si invita a rispettare le indicazioni e le norme di sicurezza per garantire un transito più ordinato e sicuro. La collaborazione di tutti è fondamentale per minimizzare i rischi e facilitare le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Caos e incidenti sulle strade alternative per bypassare la frana di Contrada. A causa della pioggia, si allungano i tempi del ripristino. Ennesimo sopralluogo del sindaco di Contrada con i tecnici del comune di Avellino e Provincia per monitorare lo stato dei luoghi. E intanto c'è anche chi cerca di bypassare i divieti, come denuncia lo stesso sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, postando una foto sui suoi canali social: "A distanza di 13 giorni dalla frana che rende inutilizzabile la SP88 mettendo in ginocchio intere comunità, questo succede ancora nel Comune di Contrada. Frana e strada chiusa, i percorsi alternativi per i mezzi di trasporto: A causa di una frana, la Strada Regionale 88 nel comune di Contrada è stata chiusa al traffico a partire dal km 29+800.

