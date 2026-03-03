Petraeus | senza soldati sul terreno nessun regime cadrà

L’ex direttore della Cia, David Petraeus, ha affermato che senza la presenza di soldati sul terreno nessun regime cadrà. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione su una possibile modifica nelle strategie militari statunitensi in Medio Oriente. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra analisti e osservatori sulla reale efficacia delle operazioni sul campo.

La dichiarazione dell'ex direttore della Cia David Petraeus ha scosso le fondamenta della strategia americana in Medio Oriente. Secondo l'esperto, nessun regime può cadere senza l'impiego diretto di soldati sul terreno. Questa posizione si scontra con l'approccio iniziale del presidente Trump, che aveva escluso lo schieramento di truppe, ma che ora sembra riconsiderare la situazione alla luce della morte di Khamenei e della possibile instabilità interna. Il conflitto si sta espandendo oltre i confini nazionali, con l'Iran che minaccia di colpire tutti i paesi dell'area. La preoccupazione principale riguarda la sicurezza energetica, dato che circa il 20% del petrolio mondiale transita dallo stretto di Hormuz.