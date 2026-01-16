Pahlavi | tornerò in Iran regime cadrà

Reza Pahlavi ha dichiarato a Washington che tornerà in Iran, affermando di essere l’unico in grado di garantire una transizione politica. Il suo nome è spesso menzionato dai manifestanti iraniani come figura di riferimento. La sua presenza potrebbe influenzare il futuro politico del paese, mentre si attendono sviluppi sulla possibile fine del regime attuale.

18.25 "Tornerò in Iran, sono l'unico che può garantire la transizione". Lo ha detto Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià, in una conferenza stampa a Washington, aggiungendo che il suo nome viene invocato dai manifestanti iraniani. Pahlavi si è detto certo che il potere degli ayatollah nella Repubblica islamica "cadrà" Alla comunità internazionale, ha chiesto di "aumentare la pressione sul governo iraniano". Poi: "Credo che Trump sia un uomo di parola e che, alla fine, starà dalla parte del popolo iraniano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Iran, Pahlavi: "Regime cadrà e io tornerò nel mio Paese"

Leggi anche: Reza Pahlavi: "Tornerò in Iran per garantire la transizione"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iran, Reza Pahlavi: "Io tornerò nel Paese e il regime cadrà. Donald Trump è un uomo di parola" - '' Tornerò in Iran '' perché ''sono l'unico che può garantire la transizione'', verso un governo democratico. affaritaliani.it

Iran, Pahlavi: "Regime cadrà e io tornerò nel mio Paese" - Questa non è più una semplice repressione, è un'occupazione straniera". msn.com