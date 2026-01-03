Ucraina verso il vertice dei volenterosi | l’Italia non arretra sul sostegno a Kiev ma conferma il no agli stivali sul terreno Meloni | nessun invio di soldati italiani

L’Italia conferma il suo impegno di sostegno all’Ucraina, mantenendo una posizione chiara e responsabile. In vista del vertice di Parigi, il governo Meloni ribadisce il rifiuto di inviare truppe sul terreno, rafforzando la propria lealtà all’alleanza atlantica e sostenendo la sovranità ucraina con un approccio equilibrato e pragmatico.

Mentre il panorama diplomatico internazionale si prepara al cruciale vertice di Parigi del prossimo 6 gennaio, l'Italia di Giorgia Meloni ribadisce la propria postura: lealtà atlantica, difesa della sovranità ucraina e un pragmatismo che non concede spazio a fughe in avanti pericolose. Con Emmanuel Macron che convoca la "Coalizione dei Volenterosi" per disegnare le garanzie di sicurezza del post-conflitto, Palazzo Chigi mantiene la barra dritta, inviando a Kiev il consigliere diplomatico Fabrizio Saggio per riaffermare una posizione già scolpita negli interventi parlamentari della premier. Il messaggio è chiaro: sostenere la resistenza ucraina è un dovere, ma l'invio di soldati italiani resta un'ipotesi fuori discussione, a tutela dell'interesse nazionale e della stabilità europea.

