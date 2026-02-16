Acque agitate anche il settore della pesca in Egitto è finito nelle mani dell’esercito
L'organizzazione EgyptWide ha rivelato che le forze armate egiziane hanno preso il controllo del settore della pesca, causando preoccupazioni sui diritti umani. La decisione, presa lo scorso mese, ha portato alla confisca di imbarcazioni e terreni di pescatori locali, molti dei quali ora temono di perdere il proprio lavoro. La mossa ha avuto un impatto diretto sulla vita di centinaia di pescatori che dipendono da questa attività per vivere.
L’organizzazione non governativa italo-egiziana EgyptWide ha pubblicato un rapporto sul costo, dal punto di vista dei diritti umani, dell’acquisizione da parte delle forze armate del Cairo del settore della pesca e dell’ allevamento ittico. Questo processo, avviato nel 2017 e giunto a conclusione nel 2020, ha prodotto un peggioramento senza precedenti delle condizioni socio-economiche delle comunità dei governatorati di Kafr el-Sheikh, Alessandria e Damietta e numerosi arresti in occasione delle proteste. L’obiettivo dell’azione del governo avrebbe dovuto essere quello di rilanciare la produzione ittica locale e far diminuire povertà e disoccupazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Farmacie Comunali, acque ancora agitate
Le Farmacie Comunali attraversano un periodo di incertezza e tensione, segnato da cambiamenti nella gestione e decisioni amministrative.
Report e il caso scottante del “papello” di Bellavia finito nelle mani degli inquirenti
La vicenda del commercialista Gian Gaetano Bellavia, noto per le sue apparizioni a Report come esperto di bilanci societari, riguarda il caso del “papello” consegnato agli inquirenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
