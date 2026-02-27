roberto di benedetto nuovo vicario della questura di lucca

Oggi a Lucca è stato presentato il nuovo vicario della Questura, che assume il ruolo di secondo in comando e supporterà le attività di gestione della questura. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali, con il poliziotto che ha giurato fedeltà alle funzioni assegnate. L'evento segna un cambio di figura nella direzione della polizia provinciale.

Lucca, 27 febbraio 2026 - La Polizia di Stato accoglie il nuovo vicario del Questore della Provincia di Lucca. Da oggi, 27 febbraio, Roberto Di Benedetto assume ufficialmente l’incarico di Vicario presso la Questura di Lucca. Laureato in Giurisprudenza con specializzazione in diritto del lavoro sindacale e della previdenza sociale, Di Benedetto è entrato in Polizia nel 1992, avviando un percorso professionale caratterizzato da una lunga e qualificata esperienza in ambito operativo e investigativo. I l suo primo incarico è stato alla Squadra volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Milano. Successivamente è stato assegnato al Compartimento Polizia postale e delle Comunicazioni “Lombardia” di Milano e, in seguito, al Compartimento Polizia postale e delle Comunicazioni “Abruzzo” di Pescara, dove ha operato nel settore investigativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

