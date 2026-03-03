Dal 5 all’8 marzo al Teatro Oscar si terrà “Il mare nel cassetto. La via di Franco Battiato”, una performance che ripercorre il lavoro e le canzoni dell’artista siciliano. Lo spettacolo si concentra sulla musica e sulle parole di Battiato, proponendo una rappresentazione che coinvolge il pubblico attraverso scene e interpretazioni dedicate alla sua poetica. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e durerà quattro giorni.

Dal 5 all’8 marzo al Teatro Oscar andrà in scena “Il mare nel cassetto. La via di Franco Battiato”, una performance dedicata alla musica e alla poetica di Franco Battiato. A celebrare l’omaggio Silvia Boschero, giornalista e conduttrice radiofonica (nella foto), la violinista Anaïs Drago, una dei giovani talenti italiani più apprezzati del panorama jazz e Giua cantautrice finalista al Festival di Sanremo Giovani nel 2008, chitarrista, bassista e tante volte applaudita in progetti teatrali. In un viaggio ideale le musiciste reinterpretano, attraverso arrangiamenti avventurosi e creativi, una summa di canzoni tra le più celebri di Franco Battiato, mantenendo viva la sua poetica e il suo spirito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Performance dedicata a Battiato

Al via domani “Franco Battiato. Un’altra vita”, la mostra del MAXXI dedicata al Maestro, a cura di Giorgio Calcara e Grazia Cristina BattiatoDa domani, 31 gennaio 2026, e fino al 29 aprile, lo Spazio Extra del MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo ospiterà la mostra-evento Franco...

Leggi anche: In arrivo al Maxxi di Roma una mostra dedicata a Franco Battiato

FRANCO BATTIATO - MINI STORIE 354

Temi più discussi: Performance dedicata a Battiato; Franco Battiato. Il lungo viaggio, il film evento su Rai 1; Franco Battiato - Il lungo viaggio; Dario Aita: Essere isolano ti segna per sempre: la Sicilia ti protegge, ma ti spinge a desiderare altrove. Con Battiato ho trovato un centro e una pace che non avevo.

