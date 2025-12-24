in arrivo al maxxi di roma una mostra dedicata a franco battiato

Il prossimo sarà un anno importante per il ricordo di Franco Battiato. Dopo l’annuncio del biopic sul cantautore, in arrivo nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio 2026, il 31 gennaio verrà inaugurata una mostra a lui dedicata a Roma, presso il MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI Secolo. “Franco Battiato. Un’altra vita”, questo il nome dell’esposizione, sarà «una mostra-evento che celebra, a cinque anni dalla scomparsa, il genio umano e musicale di un artista senza eguali nella storia della musica italiana». La mostra si articolerà in sette sezioni, ognuna delle quali racconterà una fase della vita e della carriera: 1. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

