Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro

San Giuliano Terme (Pisa), 23 dicembre 2025 – Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muro: l’incidente stradale è avvenuto intorno alle 15 a San Giuliano Terme in via Giovanni Niccoloni. Il conducente è statop soccorso dal 118, intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco di Pisa e alla polizia municipale di San Giuliano Terme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

