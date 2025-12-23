Perde il controllo dell' auto e colpisce due veicoli in sosta | paura nel centro abitato

Nel pomeriggio di oggi, in via Duca degli Abruzzi a Oria, un incidente ha coinvolto un veicolo che ha perso il controllo, colpendo due auto in sosta. L’incidente ha provocato un ferito e danni a tre veicoli. La dinamica e le cause saranno oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

ORIA - È di un ferito e almeno tre auto danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi attorno alle 17 di oggi, martedì 23 dicembre, in via Duca Degli Abruzzi a Oria. Un automobilista ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro due auto parcheggiate, ha finito corsa contro la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Perde il controllo del mezzo, centra due veicoli in sosta e si ribalta: automobilista incastrato tra le lamiere Leggi anche: Perde il controllo dell’auto, colpisce transenna e finisce contro lo scuolabus Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Paura per una famiglia, conducente perde il controllo dell'auto che si schianta: intervento dei soccorritori; Perde il controllo per un malore e si schianta contro un platano, muore una donna; Salvirola: perde il controllo dell'auto e sbatte contro il muro; Incidente frontale tra Bmw e camion: 79enne morta sul colpo, due persone ferite. Strada chiusa. Perde il controllo dell'auto e colpisce due veicoli in sosta: paura nel centro abitato - Un automobilista ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro due auto parcheggiate, ha finito corsa contro la saracinesca di un garage. brindisireport.it

Reggio Calabria, perde il controllo dell’auto e travolge sette vetture in sosta - Rocambolesco incidente nella tarda serata in via Aschenez: coinvolte otto auto. msn.com

Incidente a Albaro, 78enne perde il controllo dell’auto e cappotta: strada chiusa e traffico bloccato - Ancora un incidente sulle strade di Genova, grave per la dinamica ma per fortuna non per le conseguenze alle persone. msn.com

Perde il controllo del mezzo in autostrada e si schianta. Il traffico è in tilt. - facebook.com facebook

Santa Teresa, perde il controllo dell’auto e si ribalta: interviene l’elisoccorso x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.