Perché non abbiamo mai niente da mettere anche se l’armadio esplode | la psicologia dietro lo shopping compulsivo

Molte persone aprono l’armadio e, nonostante sia pieno di vestiti, avvertono di non avere nulla da indossare. Questa sensazione si manifesta anche quando l’armadio è letteralmente sovraccarico di capi, creando una contraddizione tra quantità e percezione. La psicologia dietro questa esperienza rivela come lo shopping compulsivo sia spesso legato a bisogni emotivi e a meccanismi di senso di insoddisfazione.

Fissare le ante aperte di un armadio letteralmente straripante di vestiti e sentire, con una paralizzante certezza, di non avere assolutamente “niente da mettere”. È una scena che si ripete in milioni di case, un paradosso quotidiano che genera una frustrazione palpabile. La reazione più istintiva? Cercare una via di fuga rapida. Ci si butta sul divano, si apre lo smartphone e si inizia a scrollare distrattamente sui social media. Tra un video e l’altro, l’algoritmo fa il suo dovere: ci propone il capo di tendenza del momento o il prodotto “miracoloso” sfoggiato dall’influencer di turno. Pochi tap, un acquisto d’impulso completato, e l’illusione temporanea di aver risolto il nostro problema di stile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Shopping compulsivo: quando l'acquisto diventa una patologia

