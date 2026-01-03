Shopping compulsivo | quando l' acquisto diventa una patologia
Lo shopping compulsivo, noto anche come oniomania, è una condizione che può influire sulla vita di molte persone, portandole a un acquisto irrefrenabile e spesso inutile. Questa dipendenza patologica, simile alla cleptomania, richiede attenzione e comprensione. In questo articolo, analizzeremo le caratteristiche di questa problematica, le sue cause e i possibili approcci terapeutici, offrendo uno sguardo obiettivo e informativo sulla questione.
Roma, 3 gennaio 2026 - Cleptomania ma anche acquisti compulsivi (oniomania). Quello immortalato dal best seller di Sophie Kinsella, I love shopping, la scrittrice è scomparsa a dicembre alla vigilia del suo 56esimo compleanno. "Il secondo disturbo è molto più diffuso del primo", premette Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di psichiatria forense (SIPF). "Si acquistano oggetti che poi magari nemmeno ci servono. E questa tendenza con Amazon e la Rete è diventata davvero difficile da contenere. Molti che soffrono di questa patologia fanno acquisti online e si riempiono la casa di pacchi che nemmeno vengono aperti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
