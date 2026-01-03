Shopping compulsivo | quando l' acquisto diventa una patologia

Lo shopping compulsivo, noto anche come oniomania, è una condizione che può influire sulla vita di molte persone, portandole a un acquisto irrefrenabile e spesso inutile. Questa dipendenza patologica, simile alla cleptomania, richiede attenzione e comprensione. In questo articolo, analizzeremo le caratteristiche di questa problematica, le sue cause e i possibili approcci terapeutici, offrendo uno sguardo obiettivo e informativo sulla questione.

Shopping natalizio: quando diventa una dipendenza - Il clima festivo può mettere a dura prova il nostro autocontrollo quando si tratta di fare acquisti. repubblica.it

Natale, regali e acquisti: la psicologa spiega come resistere allo shopping compulsivo - A pochi giorni dalla fine del Black Friday (che ormai dura quasi una settimana e non più soltanto 24 ore) è il tempo di fare un bilancio: se avete comprato più di 3 cose che non sono realmente utili ... fanpage.it

Affetta da shopping compulsivo di libri. 1 La Psicologa di B. A. Paris 2 Umane bugie di Romy Hausmann 3 La donna dal kimono bianco di Ana Johns 4 La coppia perfetta di B. A. Paris Gli ultimi due, regali di mio marito, in attesa che arrivi l'ordine IBS con altri 1 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.