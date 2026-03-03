Perché Nico Paz era in panchina col Lecce ma ci sarà con l'Inter | fatale il pranzo con la squadra

Nico Paz è rimasto in panchina durante la partita contro il Lecce, mentre con l'Inter sarà in campo. La decisione di lasciarlo fuori è stata presa per motivi disciplinari, secondo quanto dichiarato dai vertici della squadra. Cesc Fabregas, presente in panchina, ha commentato la questione come una faccenda privata, ma la scelta di non schierare Paz è stata comunque ufficialmente confermata.

Nico Paz il sogno dei tifosi: ma l’Inter annuncia Annika Paz! Scatta subito l’ironiadi Redazione Inter News 24Nico Paz è il sogno proibito dei tifosi interisti, ma nel frattempo il club annuncia per la Femminile una Paz Un’assonanza...

