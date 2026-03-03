Perché le auto elettrice diventano sempre più veloci | Xiaomi ora ha una HyperCar

A Barcellona, Xiaomi ha svelato la Vision Gran Turismo, una HyperCar elettrica che punta a mostrare le capacità della tecnologia. Si tratta di un modello concettuale che rappresenta un passo avanti nell’ambito delle auto ad alte prestazioni. La vettura non è destinata alla produzione immediata e non sarà disponibile sulle strade nel prossimo futuro.

Xiaomi ha presentato a Barcellona la Vision Gran Turismo, un concept di HyperCar elettrica. Difficilmente vedremo questo modello in strada a breve. La presentazione del brand cinese però anticipa lo sbarco sul mercato europeo previsto per il 2027.