Perché gli anni volano sempre più veloci quando invecchiamo? La scienza spiega il mistero del tempo

Da cultweb.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché il tempo sembra passare più in fretta man mano che invecchiamo? È una domanda che molti si pongono, soprattutto quando si rendono conto che le vacanze di un tempo duravano un’eternità e ora i mesi volano senza lasciare traccia. La scienza spiega che questa sensazione non è solo nella testa: il nostro cervello invecchiando cambia modo di percepire il passare del tempo.

Ti è mai capitato di pensare che le vacanze estive della tua infanzia durassero un secolo, mentre ora i mesi sembrano scivolare via tra un battito di ciglia e l’altro? Non è una tua impressione: la scienza conferma che la percezione del tempo cambia drasticamente con l’età. Non si tratta di un difetto dell’orologio, ma di una complessa interazione tra la biologia del nostro cervello e il modo in cui archiviamo ciò che ci accade. Il motivo principale per cui il tempo sembra correre è la mancanza di novità. Quando siamo bambini, ogni esperienza è un’esplosione di informazioni inedite: il cervello lavora a pieno ritmo per registrare dettagli, odori e suoni mai sentiti prima. 🔗 Leggi su Cultweb.it

