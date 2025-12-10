Così le tratte diventano sempre più green

Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) ha pubblicato il suo primo Rapporto di Sostenibilità, evidenziando l’impegno verso un trasporto sempre più ecologico. L’azienda si impegna a ridurre l’impatto ambientale delle sue tratte, promuovendo soluzioni sostenibili e innovative. Il rapporto rappresenta un passo importante nella strategia di Fer per un futuro più verde e responsabile.

Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) ha pubblicato, sul proprio portale web, il suo primo Rapporto di Sostenibilità. Il report, relativo al 2024, certifica l’impatto sociale e ambientale generato dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale, ponendo l’accento su tre pilastri strategici: innovazione tecnologica, sicurezza della circolazione e transizione energetica. La pubblicazione del bilancio di sostenibilità rappresenta una scelta precisa di governance che mira a trasformare i dati tecnici in una narrazione trasparente dell’impegno di Fer per garantire una mobilità pubblica efficiente. Dai dati emerge la fotografia di un’infrastruttura sempre più green e orientata alla decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Così le tratte diventano sempre più green

Il treno-notte diventa hotel su rotaia: le prime tratte per provarli ora su www.milanocittastato.it/news/la-nuova-generazione-di-nightjet-i-treni-della-notte-diventano-hi-tech/ - facebook.com Vai su Facebook

Il treno-notte diventa hotel su rotaia: le prime tratte per provarli ora su milanocittastato.it #nightjet Vai su X