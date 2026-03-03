Perché la questione iraniana allarma la Cina

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi contro l’Iran, provocando una risposta di Teheran che ha lanciato missili e droni su vaste aree del Medio Oriente e oltre. La escalation della tensione tra le parti si è tradotta in un conflitto che coinvolge diverse nazioni della regione, con azioni militari che continuano a intensificarsi. La situazione rimane sotto osservazione a livello internazionale.

Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran. Teheran ha risposto colpendo gran parte del Medio Oriente (e non solo) con missili e droni. Ali Khamenei, la Guida Suprema della Repubblica Islamica, è stata uccisa e c’è il rischio di una pericolosissima escalation. E la Cina dov’è? Come al solito, quando accadono vicende simili (guerre, conflitti, scontri), Pechino mette in atto la propria diplomazia. Da Zhongnanhai, sede del Partito Comunista Cinese, è subito arrivata una posizione netta sulla vicenda: l’operazione militare di Washington e Tel Aviv è stata definita inaccettabile. Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha chiesto inoltre un cessate il fuoco immediato e la ripresa dei colloqui per prevenire un disastro regionale molto più ampio dell’attuale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Crisi iraniana, perché la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe essere un grosso problemaC'è uno spicchio di terra che, bloccato, rischia di paralizzare l'economia mondiale.

