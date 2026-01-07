La Ruota della Fortuna Gerry provoca Samira e lei sta al gioco | il botta e risposta irresistibile

Nell'ultima puntata delle festività di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui si confrontano in un botta e risposta ricco di spirito. Gerry provoca, ma Samira risponde con naturalezza, creando un momento di intrattenimento semplice e coinvolgente. La puntata si presenta come un’occasione per concludere le feste in modo leggero, tra allegria e complicità, senza eccessi o sensazionalismi.

Ultima puntata delle feste per La Ruota della Fortuna, con un Gerry Scotti effervescente e una Samira Lui in splendida forma, che ha fatto il suo ingresso in studio con un minidress rosso con le frange ricoperto di paillettes. L’appuntamento di martedì 6 gennaio ha riservato come sempre grandi sorprese: il campione Luca, che non è riuscito a mantenere il titolo, ha dovuto cedere lo scettro a Martina, che a fine puntata si è aggiudicata una bella cifra. Gerry Scotti e Samira Lui, il botta e risposta è irresistibile. Anche nel giorno dell’Epifania La Ruota della Fortuna ha tenuto compagnia al suo affezionatissimo pubblico, che ancora una volta ha seguito le sfide dei concorrenti e i botta e risposta di Gerry Scotti e Samira Lui, coppia sempre più rodata e complice. 🔗 Leggi su Dilei.it

