Perché Draco Malfoy è diventato il simbolo del capodanno cinese? C’è una risposta e il web impazzisce

Il personaggio di Draco Malfoy, interpretato da Tom Felton nella saga di Harry Potter, ha conquistato il web come simbolo dell’Anno del Cavallo di Fuoco, che nel calendario cinese corrisponde al 2026. La scelta sorprende, considerando che Malfoy è sempre stato visto come il nemico dei nostri eroi, ma questa volta il motivo è legato alla sua immagine di aristocratico dai capelli biondo platino e allo stile altezzoso che molti utenti hanno interpretato come una rappresentazione moderna del cavallo, animale associato a velocità e fierezza. La viralità della scelta si deve anche a un meme che lo raffigura con un cappello

Chi avrebbe mai immaginato che il “cattivo” dai capelli biondo platino di Hogwarts potesse diventare l’icona di una festività millenaria? Eppure, con l’arrivo dell’ Anno del Cavallo di Fuoco (che nel calendario lunare cinese corrisponde al 2026), Draco Malfoy è stato eletto dal web come mascotte non ufficiale del Capodanno Cinese. Non si tratta di un errore o di una strana ossessione dei fan, ma di un raffinatissimo e geniale gioco di parole legato alla lingua mandarina. La ragione di questo successo virale risiede nel modo in cui il nome del giovane Serpeverde viene scritto e pronunciato in Cina. 🔗 Leggi su Cultweb.it

