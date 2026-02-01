Il presidente della Repubblica ha premiato Mauro Glorioso con il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito. A soli 26 anni, il giovane si distingue per aver affrontato e superato un grave dramma personale con grande coraggio e determinazione. La decisione di conferire il riconoscimento arriva come segno di stima per la sua resilienza.

Il presidente della Sergio Mattarella ha conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della italiana a Mauro Glorioso, 26 anni, in riconoscimento alla sua straordinaria capacità di superare un dramma personale con coraggio e determinazione. L’onorificenza è stata assegnata durante una cerimonia ufficiale a Palazzo del Quirinale, dove il giovane, originario di Torino, è stato accolto tra i cittadini italiani insigniti per meriti civili, sociali e culturali. Il riconoscimento è legato a un evento che ha segnato la sua vita: il 31 gennaio 2023, mentre camminava lungo i Murazzi, una zona pedonale lungo il Po, è stato colpito da una bicicletta lanciata da persone in corsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il presidente premia Mauro Glorioso, simbolo di resilienza e determinazione nel superare le avversità.

