Il presidente premia Mauro Glorioso simbolo di resilienza e determinazione nel superare le avversità
Il presidente della Repubblica ha premiato Mauro Glorioso con il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito. A soli 26 anni, il giovane si distingue per aver affrontato e superato un grave dramma personale con grande coraggio e determinazione. La decisione di conferire il riconoscimento arriva come segno di stima per la sua resilienza.
Il presidente della Sergio Mattarella ha conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della italiana a Mauro Glorioso, 26 anni, in riconoscimento alla sua straordinaria capacità di superare un dramma personale con coraggio e determinazione. L’onorificenza è stata assegnata durante una cerimonia ufficiale a Palazzo del Quirinale, dove il giovane, originario di Torino, è stato accolto tra i cittadini italiani insigniti per meriti civili, sociali e culturali. Il riconoscimento è legato a un evento che ha segnato la sua vita: il 31 gennaio 2023, mentre camminava lungo i Murazzi, una zona pedonale lungo il Po, è stato colpito da una bicicletta lanciata da persone in corsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Mauro Glorioso
Torino, si laurea in Medicina Mauro Glorioso, studente palermitano divenuto tetraplegico dopo lancio di bici da 20kg ai Murazzi: "Penso al futuro"
“Il Calco della Vita”: l’autobiografia di Mauro Bartoli tra memoria, resilienza e passione per il mare
Ultime notizie su Mauro Glorioso
Argomenti discussi: Nasce il Premio Paesaggi Rurali Storici per chi custodisce in maniera attiva il paesaggio italiano; Rotary Club Carpi, Mauro D’Orazi insignito del XV Premio Alberto III Pio; Un Premio per i più giovani comunicatori di oggi, in memoria di un grande comunicatore di ieri, Mauro Bologna: Comunicare le Istituzioni; Comunicare le istituzioni: il premio FERPI 2026 per tesi e project work su comunicazione pubblica.
Cavalieri al merito della Repubblica, da Diodato a Mauro Glorioso fino alla dottoressa partita per Gaza: chi sono i 31 premiati da MattarellaIl presidente Sergio Mattarella ha premiato al Quirinale i 31 Cavalieri dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Dal primo medico ... msn.com
Mauro Glorioso è Cavaliere della Repubblica. Il Presidente Mattarella: «Si è laureato in Medicina e non si è arreso alle avversità della vita»Mauro era stato gravemente ferito da una bici lanciata ai Murazzi del Po, a Torino. Il Capo dello Stato gli ha conferito l'onorificenza: «Pur riportando gravi menomazioni ha ripreso il suo percorso di ... torino.corriere.it
Mauro Glorioso tra i premiati da Mattarella: “Non si è arreso alle avversità della vita” x.com
++ Mauro Glorioso è Cavaliere della Repubblica ++ Una storia di sofferenza e tenacia che diventa esempio civile. Mauro Glorioso, 26 anni, ha trasformato una tragedia in una straordinaria prova di forza morale. Rimasto tetraplegico dopo un gesto irresponsab - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.