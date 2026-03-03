Pedopornografia on line | in manette un cinquantenne di Pistoia

Una coppia di agenti della polizia ha arrestato un uomo di 50 anni a Pistoia, trovato in possesso di migliaia di file di natura pornografica che coinvolgevano minori di 18 anni. L’operazione si è svolta nelle ultime ore e ha portato al fermo dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità competenti. L’indagine è ancora in corso per accertare eventuali altri dettagli.

La polizia postale ha dato seguito a una segnalazione della rete internazionale che si occupa del tema e confermato i sospetti PISTOIA – La polizia ha arrestato un 50enne pistoiese, trovato in possesso di migliaia di file di natura pornografica realizzati con l'utilizzo di minori di 18 anni. Grazie agli accurati approfondimenti investigativi, si è accertato che l'account oggetto d'indagine risultava riconducibile all'utente identificato nell'indagato. L'autorità giudiziaria fiorentina ha quindi emesso a suo carico un decreto di perquisizione, eseguito dagli investigatori cibernetici di Firenze e di Pistoia.

