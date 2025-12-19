Pedopornografia on line chiusa l’indagine della polizia | arrestati in quattro

Un'ampia operazione della polizia ha portato alla luce un giro di pedopornografia online, con quattro persone arrestate tra Firenze e altre località. L'indagine, ancora in corso, evidenzia la gravità del fenomeno e l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastarlo. Un passo decisivo per proteggere i minori e rafforzare la lotta contro la criminalità digitale.

FIRENZE – Importante operazione contro la pedopornografia on line: tre arresti dalla polizia nell'ambito di una vasta operazione. Al termine di un'articolata indagine che ha impegnato i poliziotti del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana, sono state eseguite 17 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati, di cui 4 tratti in arresto per detenzione e diffusione di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni 18. L'attività, scaturita dall'analisi di un dispositivo informatico sequestrato durante un'altra operazione di contrasto alla pedopornografia online, ha consentito di localizzare in Italia 17 utenti ritenuti responsabili di scambiare contenuti di pornografia minorile.

