Altro duro colpo ai centri massaggi hot | in manette cinquantenne

Una cinquantacinquenne che gestiva il centro massaggi cinesi di via Ginnastica 31 è stata arrestata. A darne notizia sono i carabinieri di via Hermet che, nella giornata del 20 gennaio scorso, hanno eseguito una perquisizione all'interno del locale che, contestualmente, è stato posto sotto.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Massaggi "hot" in due centri della provincia, quattro condanne

Centro massaggi hot: arrestato il titolare. Le accuse sono pesantiUn centro massaggi hot è stato coinvolto in un'operazione di polizia: il titolare è stato arrestato con accuse gravi.

Altro duro colpo ai centri massaggi hot: in manette cinquantenneLo scorso 20 gennaio, su ordine della Procura della Repubblica, i carabinieri hanno posto sequestro la struttura di via Ginnastica 31. Durante il blitz è stata liberata una giovane cinese. Prosegue la ... triesteprima.it

