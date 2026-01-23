Altro duro colpo ai centri massaggi hot | in manette cinquantenne

Da triesteprima.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cinquantacinquenne che gestiva il centro massaggi cinesi di via Ginnastica 31 è stata arrestata. A darne notizia sono i carabinieri di via Hermet che, nella giornata del 20 gennaio scorso, hanno eseguito una perquisizione all'interno del locale che, contestualmente, è stato posto sotto.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Massaggi "hot" in due centri della provincia, quattro condanne

Centro massaggi hot: arrestato il titolare. Le accuse sono pesantiUn centro massaggi hot è stato coinvolto in un'operazione di polizia: il titolare è stato arrestato con accuse gravi.

