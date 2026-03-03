Pecco Bagnaia e la morte di Luca Salvadori | Speravo fosse un suo esperimento sociale estremo

Il pilota di motomondiale ricorda con affetto Luca Salvadori, noto anche come youtuber, morto a 32 anni nel 2024. Bagnaia ha espresso il desiderio che la notizia fosse uno scherzo o un esperimento sociale estremo, sperando che non fosse reale. Le sue parole riflettono il dolore per la perdita di Salvadori, che ha avuto un ruolo nel mondo online e nel mondo delle corse.

Pecco Bagnaia ricorda con parole bellissime Luca Salvadori, il pilota e youtuber morto a 32 anni nel 2024: "Ho sperato che non fosse vero. Le corse su strada sono troppo rischiose, io le ho sempre vissute un po' come quelli che si buttano giù con le tute alari". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bagnaia sconcertato dalla sua nuova Ducati nel GP di Thailandia: “Dopo i test pensavo fosse impossibile”Dopo un inverno promettente e test convincenti, Bagnaia si ritrova in difficoltà nel GP di Thailandia: fuori dalla Q2, costretto a rimontare e...

Caldara racconta il suo incubo: “Speravo che giocasse Higuain e non Mandzukic”. Cosa gli faceva MarioMattia Caldara sogna ancora di notte Mandzukic, e non sono bei sogni: "Io speravo che giocasse Higuain, che era cento volte più forte di lui.

MAI SOTTOVALUTARE IL CUORE DI UN CAMPIONE! PECCO BAGNAIA passa dal BSMT!

Contenuti e approfondimenti su Pecco Bagnaia

Temi più discussi: Bagnaia nel 2027 passerà all'Aprilia: Ho deciso d'istinto, nei prossimi giorni saprete tutto; Bagnaia in vista del debutto: 'Tutto fa sperare in una buona stagione'; Bagnaia, è addio alla Ducati: nel 2027 andrà in Aprilia con un biennale; MotoGP: Ducati situazione risolta, Bagnaia in fuga? Saltano tante selle!.

Bagnaia: La moto mi piace, test andati bene. Tutto fa sperare in un buon 2026Quello che stiamo raccontando in queste ore è che Pecco Bagnaia può essere protagonista ed efficiente perché ha un giusto feeling con la moto, almeno questo è quello che abbiamo visto nei test, e ... sport.sky.it

Bagnaia lontano dai migliori nel Gp di Thailandia: inizia male l'ultimo anno in Ducati, ma la sua futura moto Aprilia volaBagnaia oggi, domenica 1 marzo, ha chiuso il Gran Premio della Thailandia in nona posizione con più di 18 secondi dal vincitore Marco Bezzecchi (Aprilia). Un'eternità che non può essere giustificata ... torinotoday.it

#MotoGP #ThaiGP Pecco Bagnaia si è assunto le sue responsabilità in merito alle prestazioni espresse nel weekend di Buriram, anche inerenti la gara lunga ("Sono stato l'ultimo delle Ducati, pertanto sono stato il pilota che ha performato peggio"), per quanto x.com

Il Brasile offre a Pecco Bagnaia una chance di pronto riscatto - facebook.com facebook