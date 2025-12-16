Mario Mattia Caldara rivela il suo incubo ricorrente legato a una partita passata, in cui desiderava vedere Higuain in campo piuttosto che Mandzukic. Un sogno agitato che riflette le sue preferenze e le emozioni vissute durante quegli incontri, offrendo uno sguardo intimo sulle sue esperienze e sui ricordi legati al calcio.

Mattia Caldara sogna ancora di notte Mandzukic, e non sono bei sogni: "Io speravo che giocasse Higuain, che era cento volte più forte di lui. Mario era una roba. mi ammazzava mentalmente". L'ex difensore di Atalanta e Milan racconta cosa succedeva in campo. Fanpage.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

HITLER commenta il mercato del MILAN - 130712 - Subita

Video HITLER commenta il mercato del MILAN - 130712 - Subita Video HITLER commenta il mercato del MILAN - 130712 - Subita

Caldara racconta il suo incubo: “Speravo che giocasse Higuain e non Mandzukic”. Cosa gli faceva Mario - Mattia Caldara sogna ancora di notte Mandzukic, e non sono bei sogni: "Io speravo che giocasse Higuain, che era cento volte più forte di lui ... fanpage.it