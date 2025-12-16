Caldara racconta il suo incubo | Speravo che giocasse Higuain e non Mandzukic Cosa gli faceva Mario
Mario Mattia Caldara rivela il suo incubo ricorrente legato a una partita passata, in cui desiderava vedere Higuain in campo piuttosto che Mandzukic. Un sogno agitato che riflette le sue preferenze e le emozioni vissute durante quegli incontri, offrendo uno sguardo intimo sulle sue esperienze e sui ricordi legati al calcio.
Mattia Caldara sogna ancora di notte Mandzukic, e non sono bei sogni: "Io speravo che giocasse Higuain, che era cento volte più forte di lui. Mario era una roba. mi ammazzava mentalmente". L'ex difensore di Atalanta e Milan racconta cosa succedeva in campo. Fanpage.it
HITLER commenta il mercato del MILAN - 130712 - Subita
Caldara racconta il suo incubo: “Speravo che giocasse Higuain e non Mandzukic”. Cosa gli faceva Mario - Mattia Caldara sogna ancora di notte Mandzukic, e non sono bei sogni: "Io speravo che giocasse Higuain, che era cento volte più forte di lui ... fanpage.it
Caldara: "Ricordo la faccia di Maldini mentre ero sul lettino. Leggevo il dispiacere sul suo volto" - com con cui Mattia Caldara ieri ha salutato il calcio giocato, c'è anche un ricordo dell'esperienza ... tuttomercatoweb.com
#Caldara racconta la sua esperienza al #Milan - facebook.com facebook
#Caldara racconta la sua esperienza al #Milan x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.