Payback dispositivi medici Pantalone Asfo | Sospensiva è una boccata d’aria
Il Consiglio di Stato ha accolto le richieste di sospensiva contro le sentenze del Tar Roma riguardanti i decreti attuativi del payback sui dispositivi medici. La decisione ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino a settembre 2026, data dell’udienza di merito. La sospensiva rappresenta una pausa temporanea nel procedimento giudiziario, offrendo una tregua nelle controversie in corso.
Confindustria dispositivi medici, 'positivo rinvio a Consulta su fondo'Accogliamo con grande attenzione e soddisfazione le ordinanze con cui il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità del contributo dello 0,75% destinato al Fo ... ansa.it
Payback Dispositivi medici. Ok a Decreto con un nuovo sconto per le aziende. In arrivo un fondo da 360 milioni per le RegioniCome già anticipato il Governo ha approvato un provvedimento con un nuovo sconto alle imprese sul payback dei dispositivi medici 2015-2018: le aziende potranno estinguere i debiti pagando solo il 25% ... quotidianosanita.it